Camera ardente allestita in municipio per Sonia Di Pinto a Petacciato

PETACCIATO. Prosegue l’inchiesta in Lussemburgo sull’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato trovata senza vita nella pizzeria in cui lavorava nella zona Kirchberg del Lussemburgo.

Ieri è stata eseguita l’autopsia sulla salma della donna, trovata solo dopo 8 ore, da una collega, che si era recata in pizzeria.

In Lussemburgo sono giunti i due fratelli Claudio e Paolo e i due genitori di Sonia, Nicola e Antonietta, mentre lì c’era già il suo compagno Sauro Diogenici.

La stampa lussemburghese ha raccolto alcune testimonianze, come quella di Lucie, che ha lavorato con lei un anno: «È stata lei a formarmi. Era gentile e giusta. Dedita al suo lavoro, lo ha sempre fatto bene nel rispetto delle regole. Sapeva anche ridere, ricordo il suo bel sorriso. Non meritava di morire così. È triste e orribile».

I familiari sono chiamati oggi al riconoscimento formale della salma, poi si avvieranno le pratiche per il nulla osta al rimpatrio attraverso l’Ambasciata, che inoltrerà il documento all’amministrazione di Petacciato, che dovrà controfirmarlo, per poi far partire il feretro.

La salma è attesa a Petacciato nel fine settimana e i funerali potrebbero celebrarsi tra sabato e domenica. La camera ardente sarà allestita in municipio e la stessa amministrazione comunale proclamerà lutto cittadino nel giorno delle esequie.