Minore trattenuto in Romania, la battaglia legale della mamma

L'intervista all'avvocato Ernestina Piscopo

TERMOLI. Solo tra Italia e Romania ci sono almeno 40 casi l’anno di minori trattenuti contro la volontà di uno dei genitori.

I riflettori su vicende che nascono in ambito comunitario, ma vedono contrapporsi sistemi giuridici e legislativi differenti, si sono accesi oggi, dalle ore 11, presso la sala riunioni dello studio legale “Tibi Ius”, sul Corso Nazionale 75, dove ha luogo la conferenza stampa degli avvocati Tamara Evdochimov, in teleconferenza dalla Romania, Ernestina Piscopo e Giorgia Felice concernente il caso di un minore trattenuto all’estero contro la volontà della madre, ricondotto in Italia dopo poco più di due mesi.

Conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta Facebook.





Nell’incontro con gli organi d’informazione locale, è stata sottolineata la straordinaria collaborazione i legali del “Tibi Ius” e la collega romena, che ha permesso di chiudere con un lieto fine una vicenda appassionante, breve, intensa, come quello del trattenimento di un minore all’estero senza il consenso della madre, che si è risolto positivamente con il piccolo rientrato in Italia e accolto dalla mamma e dai nonni, dopo oltre tre mesi.

Lo scorso 7 gennaio il nonno del piccolo si è presentato allo studio legale, dalla Piscopo, per esporre il caso. La mamma e il bimbo erano andati in Romania con il padre. Doveva essere una breve vacanza, che però si è trasformata in un incubo. La donna è stata vittima di aggressioni fisiche e violenze psicologiche. Le è stato permesso di tornare in Italia, ma senza il piccolo.

Della vicenda si sono interessati i giovani legali Giorgia Felice e Alessandra Mariotti, col contributo di Gianluca Chimisso, che Ernestina piscopo hanno contattato Ambasciata e Consolato italiano, attivando la Convenzione internazionale dell’Aia, che lo scorso 23 marzo ha dato i frutti sperati, nell’arco di un mese e mezzo dal ricorso.

La collaborazione con Tamara – la collega romena – ha permesso di risolvere il caso in breve tempo.

Il bimbo è rientrato, ma ora toccherà alla giustizia ordinaria civile dirimere definitivamente la questione, con la richiesta dell’affido esclusivo da parte della madre.