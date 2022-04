"Sistema Iorio": assolti l'ex governatore e altri 11 imputati, solo due le condanne in Tribunale

CAMPOBASSO. Due condanne, prescrizioni e assoluzioni, tra cui anche l'ex governatore Michele Iorio.

Si è chiuso con la sentenza di oggi alle 14.30 il processo al “Sistema Iorio”.

La sezione penale del Tribunale di Campobasso, presieduta dal dottor Salvatore Casiello e composta dai giudici Gian Piero Scarlato e Roberta D’Onofrio, ha deciso in merito al processo che vedeva sedici imputati per diversi reati tra i quali corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, falsità materiale e ideologica, estorsione, ricettazione e bancarotta.

Condanne solo per Ignazio Annunziata e Angelo Percopo.

Dodici anni di reclusione è la pena comminata ad Annunziata, l’ex editore de “La Gazzetta del Molise”, oltre all’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e all’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per sei anni.

Condannato a 4 anni di reclusione Angelo Percopo, ex Direttore Generale Asrem. Per entrambi la confisca della somma di euro 14.840 euro.

Entrambi gli imputati sono stati inoltre condannati a risarcire per i danni cagionati all’Associazione Nazionale per la Lotta contro le illegalità e le Mafie “Antonio Caponnetto”, difesa dall’avvocato Roberto D’Aloisio, oltre alle spese legali. L’importo del risarcimento è da determinarsi in sede civile.

Assolti invece perché il fatto non sussiste, oltre a Iorio, l’ex dirigente regionale Giuseppe Giarrusso; l’esponente di Forza Italia a Isernia Rosario Cardile, l’avvocato Desio Notardonato, l’ex direttore di Molise Acque Giorgio Marone e il dirigente regionale Michele Colavita. Assolti anche gli altri imputati Nicolino Sacchi, Antonio Epifanio, Stefano Epifanio, Giuseppe Marchese, Francesco Pettinicchio e Anna Totaro.

Non luogo a procedere per Iorio e per Manuela Petescia e Quintino Pallante, rispettivamente direttore e editore di Telemolise.

Il collegio giudicante ha ritenuto non sussistente l’illecito amministrativo contestato a Radio Telemolise s.r.l. e ad European Broadcasting Company s.r.l.

Il processo è durato sei lunghi anni, l’inchiesta fu portata avanti da Armando D’Alterio, allora Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.