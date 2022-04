In fumo almeno 13 ettari tra bosco e pineta nell'alta Puglia

SERRACAPRIOLA. Un vasto incendio sta interessando, in queste ore, un'area verde tra Serracapriola e San Paolo di Civitate. Le fiamme stanno incenerendo una ampia porzione di pineta e bosco, molto impervia, per raggiungere la quale è stato necessario l'intervento di due canadair. I mezzi aerei stanno effettuando numerosi lanci di acqua e liquido ritardante. Sul posto, stanno operando da terra i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo; le azioni sono coordinate dal Dos - direttore delle operazioni di spegnimento da Foggia. Secondo le prime stime, sono andati in fumo almeno 10 ettari di pineta e 3 di bosco.