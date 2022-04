Auto investe cinghiale sulla Bifernina e finisce contro il guardrail

LUPARA. Ennesimo incidente stradale sulla statale Bifernina questa mattina a causa di un cinghiale. Un'autovettura, in prossimità dello svincolo per Lupara, stava percorrendo la statale quando si è trovata di fronte l'ungulato, l'ha centrato in pieno finendo la sua corsa contro il guardrail laterale con pezzi di carrozzeria che sono volati sulla carreggiata attingendo anche un'altra macchina che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia.

Sul posto, per i rilievi del caso è intervenuta una gazzella dei carabinieri della compagnia di Larino e personale dell'Anas che sta procedendo alla 'bonifica' della sede stradale.

Fortunatamente non si segnalano particolari conseguenze per il conducente della macchina che ha investito l'animale selvatico.