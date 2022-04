Auto esce fuori strada sull'A14, coppia di coniugi trasportata all'ospedale

TERMOLI. Agenti della Polizia stradale di Vasto Sud, 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso sono intervenuti intorno alle 14 al km 499 dell’autostrada A/14, sulla carreggiata Sud, a circa 10 km dal casello di Lesina-Poggio Imperiale, a causa di una uscita di strada di un veicolo con all’interno una coppia di Biccari, S. D. M. di 70 anni e la moglie A. P. di 53, rimasti feriti, ma non in modo grave.

Entrambi sono stati trasportati dal 118 e dalla Misericordia al Pronto soccorso dell’ospedale civile di San Severo “Teresa Masselli Mascia”.