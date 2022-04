Aggredita, rapinata e uccisa da due banditi a volto coperto

PETACCIATO. In viaggio dal Lussemburgo il feretro della compianta Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato assassinata nella notte tra sabato e domenica di Pasqua nella pizzeria di piazza Kennedy, nel quartiere Kirchberg.

Domani sarà aperta la camera ardente nella palestra della scuola comunale e alle 16 si celebreranno i funerali.

Intanto, novità importanti sono state svelate dalla stampa del Granducato, come riferisce il portale Rtl.

«Sempre più dettagli rivelerebbero che si è trattato di una rapina violenta. Secondo le informazioni a disposizione di Rtl, ci sarebbe un video del dramma. Mentre l'impiegato della pizzeria stava chiudendo la cassa, nel locale sono apparse due persone mascherate che hanno aggredito violentemente la donna di 46 anni. La vittima è stata picchiata e strangolata. I due aggressori poi l'hanno portata nel seminterrato vicino al tronco e hanno continuato a picchiarla. Tutto questo per circa 3mila euro, rubati dal registratore di cassa. Il corpo senza vita della nazionale italiana è stato ritrovato domenica nei sotterranei della pizzeria in via John F. Kennedy. Le autorità giudiziarie hanno potuto solo confermare ai nostri colleghi di Rtl che si trattava effettivamente di un crimine violento».