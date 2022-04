Morte di padre Armando Di Renzo, eseguita l'autopsia: s'indaga per omicidio colposo

PERUGIA. La procura umbra indaga per omicidio colposo dopo la morte di padre Armando Di Renzo, avvenuta martedì mattina 19 aprile, a 24 ore dal suo ritrovamento in gravissime condizioni nella canonica, e trasferito d’urgenza in Rianimazione all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Troppo gravi, però, le lesioni del parroco 72enne di Civitella d’Arno e della parrocchia di Lidarno e Sant’Egidio, cresciuto a San Martino in Pensilis. Ieri pomeriggio è stata eseguita l’autopsia sulla salma del prelato, come disposto dal pm Mario Formisano. Il decesso, secondo il referto ospedaliero, è stato causato da un’emorragia cerebrale con trauma cranico ed insufficienza cardio-circolatoria dovuta ad una caduta, ma proprio sulla dinamica della caduta si cerca di ricostruirne le ragioni. Secondo i primi accertamenti, pare risulti essere stata troppo profonda la frattura alla teca cranica per affossamento come conseguenza di una caduta.

Un vero e proprio avvallamento delle ossa della testa nel punto in cui c’è stato il colpo. Affossamento che potrebbe essere anche stato causato da un corpo contundente. Potrebbe essere stato un malore a far battere la sua testa contro uno spigolo. Esclusi segni di effrazione dopo l’ispezione della scientifica e non sono stati trovati ammanchi tra i soldi oppure oggetti spariti.