Forte sisma in Bosnia, scossa di terremoto avvertita anche sulla costa molisana

TERMOLI. Scossa di terremoto avvertita sulla costa, poco dopo le 23.

Il sisma di magnitudo ancora incerta è avvenuto pochi minuti fa in Bosnia ed Erzegovina. La scossa in questione è stata avvertita anche in alcune aree dell'Italia.

IL DISPACCIO DELL'INGV

Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona: Bosnia and Herzegovina. [Land], il

22-04-2022 21:07:51 (UTC) 38 minuti, 29 secondi fa

22-04-2022 23:07:51 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.