«Hanno fatto i loro bisogni dietro le nostre porte cantando e prendendoci in giro»

TERMOLI. Ci risiamo, piazzetta Mercato e vie adiacenti degradate nella notte dai soliti balordi e giovinastri.

Non passa mese, o qualche settimana, e ci si ritrova punto e a capo.

I residenti non ne possono davvero più.

«Questa mattina è dalle sei che abbiamo iniziato a lavare dietro le nostre porte, notte e mattina da incubo, chiediamo per l'ennesima volta protezione e sorveglianza soprattutto fine settimana, ora ci aspettano due notti di fuoco, alle due siamo stati svegliati da un gruppo di balordi, per non usare un altro termine, che mentre urinavano dietro le nostre porte gridavano e ridevano dicendo quando è bello farlo dietro le porte degli altri, ecco dove siamo arrivati, farci deridere perché non si riesce a punire nessuno?»

