Rientrato a Petacciato il feretro di Sonia

PETACCIATO. E' rientrata nella notte dal Lussemburgo la salma della 46enne Sonia Di Pinto.

A quasi una settimana dall'efferato delitto compiuto da due rapinatori incappucciati, nel seminterrato della pizzeria Vapiano Kirchberg, la comunità di Petacciato riabbraccia Sonia per l'ultima volta.

A trovare Sonia senza vita, allarmata dalle tracce di sangue, fu una collega, e lo stesso compagno e convivente Sauro Diogenici, col quale si sarebbe dovuta sposare il 14 maggio prossimo, aveva avvertito le forze dell’ordine del suo mancato rientro. Purtroppo, nel giro di poco, la stessa gendarmeria rese noto l’epilogo della cruenta rapina. Il feretro trasportato dall’agenzia Morrone di Montenero di Bisaccia, accompagnato dai genitori Nicola e Antonietta e dai fratelli Claudio e Paolo, oltre allo stesso Sauro, è rientrato nella notte a Petacciato. Un viaggio reso ancor più complicato dal traffico presente sulla rete autostradale, in virtù del ponte festivo. Stamani la comunità di Petacciato partecipa commossa e unita al lutto che ha colpito la famiglia Di Pinto per la tragica morte della amata Sonia. Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo proclama il lutto cittadino dalle 14 alle 18. La camera ardente viene allestita nella palestra della scuola media in Petacciato, con ingresso via Tremiti, che accoglie il feretro dalle 9 alle 13, dove i cittadini possono recarsi per rendere l’ultimo saluto a Sonia. Alle 16 il vescovo diocesano Gianfranco De Luca celebra la messa esequiale sul sagrato della chiesa di San Rocco in Petacciato, scelta di celebrazione all’aperto per garantire maggiore affluenza e rispetto delle norme anti-Covid.