Crioterapia, blitz dei Nas anche in Molise: sanzioni per 5mila €, chiusa un’attività

MOLISE. I Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto una campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, finalizzata alla verifica dell’idoneità tecnica dell’attrezzatura impiegata, della sussistenza dei requisiti igienico-strutturali e organizzativi, del possesso delle previste autorizzazioni, della presenza di qualifiche professionali adeguate alla tipologia di prestazione crioterapica erogata e, infine, dell’osservanza delle misure di contenimento alla diffusione del COVID-19.

In Molise i Carabinieri del Nas di Campobasso coordinati dal Luogotenente Mario Di Vito hanno effettuato 15 controlli da cui sono emerse due violazioni contestate per un valore di euro 5.000. In particolare in provincia di Isernia è stato chiuso un punto di somministrazione di alimenti all’interno di una palestra perché non autorizzato e in basso Molise è stata sanzionata una struttura perché si pubblicizzava spa senza utilizzare acque termali riconosciute.