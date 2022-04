Rientrato a San Martino il feretro di padre Armando, funerali anche in Molise

SAN MARTINO IN PENSILIS. Doppio funerale per padre Armando Di Renzo, il sacerdote nativo della provincia di Chieti, ma cresciuto a San Martino in Pensilis e deceduto martedì scorso all’ospedale di Perugia, Santa Maria della Misericordia”, dopo un’agonia durata circa 24 ore. Ieri mattina esequie a cura dell’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, a Ponte San Giovanni, poi il feretro è partito per il Molise, dove sarà tumulato.

Grande l’emozione nell’addio al vicario parrocchiale di Civitella d’Arna-Sant’Egidio-Lidarno, già membro dei Passionisti e per quasi mezzo secolo animatore della comunità della Congregazione della Passione di Gesù Cristo di Montescosso.

Oggi, celebrazione funebre anche a San Martino in Pensilis, celebrata stamani, alle 9, dal vescovo Gianfranco De Luca, chiamato nel giro di poche ore a dare l’estremo saluto prima a Sonia Di Pinto e ora al prete vissuto tra Abruzzo, Molise e Umbria. Messa della seconda domenica di Pasqua con il rito esequiale per don Armando di Renzo, la cui salma è arrivata ieri pomeriggio in paese. Stamani sarà trasferita in chiesa.