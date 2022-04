«Sonia era un modello per tutti, la ricorderemo e onoreremo per sempre»

PETACCIATO. A salutare Sonia era stata anche la catena di locali proprietaria del Vapiano Kirchberg, in cui la 46enne assassinata in Lussemburgo lavorava sin dal 2014, quindi otto anni.

«Abbiamo tutti il ​​profondo dolore e la tristezza di aver perso Sonia, membro dal 2014 della famiglia Vapiano e del team del nostro ristorante a Kirchberg. La sua tragica scomparsa ci riempie tutti di paura, dolore e ci colpisce nel profondo di noi stessi. Sonia era entrata a far parte del team di Vapiano Kirchberg nel 2014, considerata un membro del team modello, la sua professionalità e dedizione erano un esempio per tutti. Piena di coraggio ed estrema gentilezza, la sua attenzione verso i suoi clienti e collaboratori non aveva eguali. Cosa dire a chi ha perso una compagna, una figlia, una sorella... parole di sostegno, conforto, rispettoso silenzio, porte chiuse. Il nostro ristorante Kirchberg è chiuso da domenica mattina e rimarrà tale per almeno le prossime due settimane.

L'intero team di Vapiano Kirchberg, Vapiano Luxembourg, Vapiano France e gli altri 230 ristoranti Vapiano si associano alla famiglia e alle persone a loro vicine con emozione e rispetto. Non dimenticheremo Sonia, il suo bellissimo sorriso sarà per sempre nei nostri pensieri. Prenderemo iniziative con i membri della squadra per onorarla e ricordarla».