In Molise c'è anche il "Palio delle Oche": nove contrade in gara a Campomarino

CAMPOMARINO. Un basso Molise sempre più versatile e fantasioso propone anche manifestazioni più nuove, come il “Palio delle Oche”, che nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 aprile, catalizzerà l’attenzione degli appassionati e della comunità delle nove contrade che parteciperanno alla competizione.

Forse meritevole di maggiore promozione, vista la particolarità, come abbiamo attinto da contatti locali, il “Palio delle Oche” è un evento nato 4 anni fa per merito di un’associazione campomarinese, che coinvolge o quasi tutti i quartieri di Campomarino, dove ci sarà una corsa di oche che rappresentano ognuno un quartiere, è molto bello e curato nei minimi particolari.

Gli organizzatori si stanno prodigando per radicarla come tradizione.

«L’ultima domenica di Aprile a Campomarino si disputa il Palio delle Oche in occasione della festa in onore di San Vincenzo Ferrer, in cui le nove Contrade del paese si sfidano in un‘avvincente corsa tra oche!», recita la pagina sociale.

Ecco il programma:

Ore 14:00 Corteo Storico: partenza da Palazzo Norante e giro per le vie del paese, con la partecipazione del Gruppo Storico “Magister Anseris” di Campomarino;

Ore 14:30 Apertura Palio delle Oche: spettacolo sbandieratori Gruppo Storico “Giovanna I D’Angió” di Colletorto;

Ore 15:00 Benedizione delle oche: sagrato chiesa “Santa Maria a mare”;

Ore 15:30 Parata dei gonfaloni: largo Santa Maria a mare;

Ore 16:00 Giuramento ed estrazione per gare: piazza Vittorio Veneto;

Ore 16:30 Inizio gare del Palio delle Oche;

Diretta Facebook sulla Pagina a partire dalle ore 14:00: “…𝔠𝔩𝔞𝔪𝔬𝔯 𝔞𝔫𝔰𝔢𝔯𝔲𝔪 𝔰𝔬𝔭𝔬𝔯𝔢 𝔠𝔬𝔫𝔰𝔠𝔦𝔢𝔫𝔱𝔦𝔞𝔪 𝔯𝔢𝔳𝔦𝔵𝔦𝔱” 𝔐𝔞𝔤𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯 𝔄𝔫𝔰𝔢𝔯𝔦𝔰.

Galleria fotografica