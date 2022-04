Nuove epatiti sui bambini: attenzione ma senza ingenerare allarmismi

ROMA. In Italia abbiamo una decina di segnalazioni, un trapianto è stato fatto e tre casi sono confermati”. Rispetto a quanto evidenziato in queste ultime settimane sulle nuove forme di epatiti acute che colpiscono i bambini, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri esclude “un legame con il vaccino anti Covid, perché non è disponibile per le fasce di età in cui si sono verificate. Ed è escluso un legame con il Sars-Cov-2, salvo cross-reattività o concomitante infezione”.

L'ipotesi “più verosimile sembra essere l'adenovirus, che in genere non provoca epatiti ma, in concomitanza con un'altra infezione o altri fattori, può causare un danno epatico".

Sileri precisa inoltre che “nella maggioranza dei casi è stata identificata positività all'adenovirus. Ma non basta a stabilire una relazione".

Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, bisogna fare attenzione evitando di creare allarmismo. Le Regioni “attenzioneranno i casi, ma usiamo cautela. Stiamo parlando di pochi casi che devono ancora essere monitorati seriamente.

Inoltre deve ancora essere fatta un'analisi seria. Non creiamo allarmismo prima del dovuto, vediamo concretamente di cosa si tratta. Nel caso capiremo come affrontarla e a cosa è dovuta”, ribadisce il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni.

“Per ora si tratta soltanto di ipotesi – rileva Fedriga – senza alcun tipo di base. Io sono abituato a parlare quando mi danno perlomeno delle ipotesi strutturate non delle ipotesi a sensazione, perché rischiamo di fare dei danni". Occorre "usare sempre la massima attenzione, non c'è dubbio, ma anche non lanciare qualcosa che non è avvalorato da nessun dato".

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 23 aprile 2022 sui "Casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica", segnalati inizialmente dal Regno Unito all'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui si riporta l’aggiornamento della situazione epidemiologica al 22 aprile 2022, le definizioni di caso attualmente in studio da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’attuale valutazione del rischio, le azioni intraprese a livello nazionale, le indicazioni per la segnalazione dei casi e le raccomandazioni per la gestione dell’evento in oggetto.

Infine l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha aggiornato il numero dei casi e la descrizione delle attività in corso, ha proposto una definizione di caso leggermente modificata e sottolineato come la priorità sia determinare l'eziologia. Una nuova revisione è stata effettuata dall'OMS il 25 aprile.

In totale nel mondo sono stati segnalati finora circa 190 casi di epatite grave nei bambini, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Al momento - spiega l'Istituto superiore di sanità - nessuna delle teorie formulate sull’origine ha avuto un riscontro attraverso evidenze scientifiche. Inoltre ogni anno in Italia, come negli altri paesi, si verifica un certo numero di epatiti con causa sconosciuta, e sono in corso analisi per stabilire se ci sia effettivamente un eccesso. Le ipotesi iniziali del team di indagine nel Regno Unito proponevano una eziologia infettiva o possibile esposizione a sostanze tossiche. Informazioni dettagliate raccolte attraverso un questionario relativo a cibi, bevande, abitudini personali dei casi non hanno evidenziato esposizioni comuni. Le indagini tossicologiche sono in corso, ma una eziologia infettiva sembra essere più probabile in base al quadro epidemiologico e clinico.

Fonte Regioni.it

LO STUDIO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Quali sono le ipotesi sull’origine delle epatiti pediatriche degli ultimi mesi?

Al momento nessuna delle teorie formulate sull’origine ha avuto un riscontro attraverso evidenze scientifiche. Inoltre ogni anno in Italia, come negli altri paesi, si verifica un certo numero di epatiti con causa sconosciuta, e sono in corso analisi per stabilire se ci sia effettivamente un eccesso. Le ipotesi iniziali del team di indagine nel Regno Unito proponevano una eziologia infettiva o possibile esposizione a sostanze tossiche. Informazioni dettagliate raccolte attraverso un questionario relativo a cibi, bevande, abitudini personali dei casi non hanno evidenziato esposizioni comuni. Le indagini tossicologiche sono in corso, ma una eziologia infettiva sembra essere più probabile in base al quadro epidemiologico e clinico.

Le indagini microbiologiche hanno escluso virus dell’epatite A, B, C, D ed E in tutti i casi. Tra 13 casi notificati dalla Scozia, per cui sono disponibili informazioni di dettaglio sul testing, tre avevano una infezione confermata da SARS-CoV-, 5 erano negativi e 2 avevano avuto una infezione da SARS-CoV-2 tre mesi prima. Cinque casi avevano un test positivo per adenovirus tra gli 11 dei 13 casi per cui erano disponibili dati su questo tipo di test.

Qual è l’evoluzione, dai primi casi a oggi?

Il 5 aprile 2022, il Regno Unito ha notificato un aumento nel numero di casi di epatite di in bambini precedentemente sani sotto i 10 anni. Il 12 aprile, il Regno Unito ha riportato che, oltre ai casi riportati in Scozia, erano stati identificati circa 61 casi sotto indagine in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, la maggior parte di età compresa tra 2 e 5 anni. Il 14 aprile, la Scozia ha riportato 13 casi sotto indagine di cui due coppie con link epidemiologici.

La presentazione clinica dei casi nel Regno Unito era di epatite acuta grave con aumento delle transaminasi (AST/ALT) superiore a 500 IU/L e in molti casi ittero. Nelle settimane precedenti, alcuni casi avevano presentato sintomi gastro-intestinali tra cui dolore addominale, diarrea e vomito. La maggior parte dei casi non ha presentato febbre. Alcuni casi hanno usufruito di cure specialistiche in unità epatologiche pediatriche e alcuni di questi hanno ricevuto un trapianto di fegato.

Al 21 aprile 2022, casi di epatite acute di n.d.d. in bambini sono stati riportati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Olanda, Romania, Spagna, potenzialmente in Svezia, il 19 aprile in Israele (12 casi) e il 20 aprile in Italia (4 casi). La maggior parte dei paesi riporta un numero di casi limitato. Fa eccezione il Regno Unito che, al 21 aprile 2022, aveva identificato oltre 100 bambini di età inferiore a 10 anni con epatite acuta di n.d.d. in totale 8 bambini hanno ricevuto un trapianto di fegato.

Al di fuori dell’Unione Europea, al 15 aprile 9 casi di epatite acuta di n.d.d. tra bambini di età compresa tra 1 - 6 anni con test positivo per adenovirus sono stati riportati dalle autorità sanitarie dello stato americano dell’Alabama, alcuni di questi presentavano una infezione da adenovirus sierotipo 41.

“Al momento – riporta l’Ecdc nell’ultimo bollettino aggiornato al 23 aprile – non c’è una chiara correlazione tra i casi riportati. Nessun chiaro fattore di rischio epidemiologico è emerso tra i casi, così come nessuna associazione con i viaggi”.

C’è un collegamento tra le epatiti e il vaccino contro il Sars-CoV-2?

Al momento non ci sono elementi che suggeriscano una connessione tra la malattia e la vaccinazione, e anzi diverse considerazioni porterebbero ad escluderla.

• nella quasi totalità dei casi in cui si è a conoscenza dello status i bambini colpiti non erano stati vaccinati

• l’ipotesi che sia un adenovirus a causare le epatiti, avanzata da qualche ricercatore, è di per sé improbabile, in quanto questo tipo di virus normalmente non è associato a malattie epatiche. In ogni caso l’adenovirus contenuto nei vaccini a vettore adenovirale anti Sars-Cov-2 utilizzati in alcuni Paesi (in Italia AstraZeneca e Janssen), è geneticamente modificato in modo da non replicare nelle cellule del nostro organismo. Allo stato attuale delle conoscenze quindi, non sembrano biologicamente possibili i fenomeni di ricombinazione tra Adenovirus circolanti e ceppo vaccinale. Questi infatti presuppongono il rimescolamento di geni tra virus mentre questi si moltiplicano, ma questo non è possibile per il vettore utilizzato per la vaccinazione.

Cosa fa l’Iss?

Al momento sono diverse le strutture dell’Iss che si sono attivate.

• Rete SEIEVA Il Sistema Epidemiologico Integrato dell’Epatite Virale Acuta (SEIEVA) è la sorveglianza speciale dell’epatite acuta, attiva in ISS sin dal 1985. Il SEIEVA affianca e integra il “Sistema Informativo delle Malattie Infettive e Diffusive” SIMID gestito dal Ministero della Salute, al fine di promuovere a livello locale e nazionale l’indagine ed il controllo sull’epatite virale acuta.

• Sorveglianza genomica SARS-CoV-2 La rete italiana è attiva condividere i dati relativi al sequenziamento dei ceppi di SARS-CoV-2 dei casi pediatrici di epatite acuta di n.d.d. in cui dovesse essere confermata tale infezione. Questo permetterà di capire meglio qualora l’infezione da SARS-CoV-2 sia un evento incidentale, dovuto alla alta circolazione del virus in Europa, o se debba essere considerata il fattore eziologico di queste forme di epatite

• Sorveglianza Basata su Eventi Con la circolare del Ministero della Salute n. 0047345 del 19 ottobre 2021 è stata istituita formalmente la sorveglianza basata su eventi in Italia. L’attore principale per la realizzazione della sorveglianza basata su eventi in Italia è il Network Italiano di Epidemic Intelligence. I referenti del Network si sono attivati in seguito l’allerta dal 5 aprile 2022.