Imprenditore molisano trova quasi mille euro in strada e li riconsegna alla proprietaria

VASTO MARINA. Un imprenditore 38enne di Campobasso ieri pomeriggio ha trovato circa mille euro a terra. Erano soldi in contanti e non custoditi in nessuna borsa o portafoglio.

In molti al suo posto li avrebbero intascati facendo finta di niente, ma lui invece ha allertato immediatamente i Carabinieri.

Gli uomini dell'arma gli hanno consigliato di aspettare nel luogo del rinvenimento e che sicuramente il legittimo proprietario sarebbe tornato in zona. Infatti dopo un po' una donna in lacrime si è palesata.

Quest'ultima, titolare delle giostre sulla riviera, aveva perso l'intero incasso dell'ultimo weekend del ponte del 25 aprile. La donna lo ha ringraziato per la sua correttezza e per aver custodito il denaro fino al suo ritorno.

Il ragazzo, D.P., era in compagnia di amici quando è accaduto il tutto e a noi di Vastoweb ha raccontato: "Non ho contato esattamente quanti soldi fossero, ma penso poco meno di mille euro. Non so quanti al mio posto si sarebbero comportati così, ma sono contento che la signora abbia ritrovato il suo denaro, era davvero disperata."