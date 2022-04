Carresi, dopo 8 anni l'inchiesta svanisce in una bolla di sapone

LARINO. «Posta la parola "fine" alle colpevolizzazioni per le Carresi del 2014», si esprime così, dandone notizia sui social, l'avvocato Antonio De Michele, che su Facebook informa sulla sorte dell'inchiesta che il 25 aprile 2015 portò al sequestro delle stalle.

«Oggi è stata praticamente posta la parola fine al processo che vedeva alla sbarra 29 imputati, tra i quali i sindaci dell’epoca di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, i componenti delle commissioni di vigilanza sui pubblici spettacoli e i responsabili delle associazioni dei carristi.

Il Giudice del Tribunale di Larino, ha ritenuto che il dibattimento non dovesse essere nemmeno aperto, che non dovessero trovare ingrasso nemmeno le formalità di apertura del dibattimento, che non dovesse iniziare nessun processo, in quanto ha rilevato che per i fatti risalenti al 2014 era maturata a carico degli imputati la prescrizione, evento che impediva di dare inizio al processo.

Così facendo il Giudice, con il fascicolo praticamente vuoto, ha posto la parola “Fine” al procedimento senza dare nemmeno inizio a questo, frustrando in tal modo anche il tentativo di una associazione animalista, giunta a Larino “armata di tutto punto” di costituirsi parte civile contro gli imputati e di costringerla in tal modo a fare ritorno a casa con le “pive nel sacco”.

Una buona notizia per le Carresi del Basso Molise, che va a cadere proprio in concomitanza con la ripresa delle manifestazioni».

A pronunciarsi anche l'avvocato Danilo Leva: «Le Carresi del Basso Molise non rappresentano condotte penalmente rilevanti.

Questa mattina il Tribunale di Larino ha messo la parola fine sulle indagini che portarono al sequestro delle stalle e poi ad un processo penale in occasione delle Carresi del 2014.

Tutti i reati estinti per intervenuta prescrizione. Credo sia un'ottima notizia per le comunità di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone che si apprestano a vivere con devozione e partecipazione gli appuntamenti della tradizione dei prossimi giorni. Contento per aver dato il mio piccolo e modesto contributo. Buona Carrese a tutti».