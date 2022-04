Tir carico di pollame si ribalta sulla Bifernina, strada chiusa temporaneamente

CAMPOBASSO. Tir con un carico di pollame si è ribaltato nella notte sulla statale Bifernina.

La strada è stata chiusa al transito. L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, non ha registrato alcun ferito, ma evidenti disagi alla circolazione, poiché la statale 647 è chiusa al transito per il tempo necessario al recupero del carico e la successiva rimozione dell'automezzo. Purtroppo nell'impatto morti molti polli.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, con l’autogru.

