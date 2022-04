Un collega basista complice dei due rapinatori, la chiave per l'arresto degli assassini di Sonia

PETACCIATO. Due banditi e un basista, un complice, infido collega di Sonia Di Pinto. Questa la composizione del terzetto malsano costato la vita alla 46enne di Petacciato.

Una rapina sfociata in una violenta aggressione, in un omicidio, quello di Sonia Di Pinto, che a 46 anni è salita in cielo diventando martire innocente. L’attività investigativa della polizia del Lussemburgo, attraverso le immagini della videosorveglianza acquisite nel quartiere Kirchberg in avenue Kennedy, zona esclusiva peraltro, e lo zelo della Procura, hanno portato a chiudere – apparentemente – il caso in meno di due settimane.

Scattate giovedì le perquisizioni e ammanettati i 3 complici che hanno sulla loro coscienza e le mani lorde di sangue la morte di Sonia. Si tratta di giovani tra i 20 e i 30 anni, due sono i banditi incappucciati ritratti dalle telecamere, il terzo, davvero vile, un collega di Sonia, che ha fatto da basista dall’interno, permettendo alla coppia di rapinatori di intrufolarsi all’interno del ristorante-pizzeria Vapiano, proprio mentre Sonia era intenta a chiudere i conti, una delle mansioni a cui era chiamata.

Colpita ferocemente alla testa con un oggetto appuntito, trascinata e strangolata. Il corpo martoriato e senza vita venne trovato solo 8 ore dopo, da un’altra collega, mentre il compagno Sauro Diogenici, promesso sposo, aveva allertato le autorità non vedendola rincasare.

Ai fini della risoluzione del caso fondamentale è risultato da parte degli inquirenti “torchiare” l’infido basista, il complice dall’interno, collega che ha permesso il compimento della rapina. I 3mila euro, che si ipotizza sia stato il bottino del colpo, non sono stati più trovati. L’arresto e il successivo interrogatorio del dipendente del ristorante hanno permesso di arrivare agli altri due malviventi coinvolti nella vicenda. Prima degli arresti sono state eseguite anche perquisizioni in Place de la Gare e a Bonnevoie, due quartieri della stessa città dove si è consumato l’assassinio di Sonia.