«Per miracolo non ci siamo fatte nulla», ennesimo scontro in auto con un cinghiale

TERMOLI. Una testimonianza diretta, sulla pericolosità derivante dall’attraversamento dei cinghiali. È quella di Jasmin Tarricone, che ci ha raccontato cosa è avvenuto ieri sera, sulla statale 16 Adriatica.

«Ieri sera ero con due amiche in macchina, all’altezza Petacciato, abbiamo fatto un brutto incidente con un cinghiale. Non è la prima volta che succedono eventi di questo tipo. Solo una settimana fa, nello stesso punto, un nostro amico ha avuto un incidente con un cinghiale. Non è forse giusto prendere provvedimenti e lanciare un segnale sul territorio? Sono animali selvatici che vivono nella natura e ne hanno tutto il diritto, ma magari c'è un modo per portarli fuori dalle strade e dai paesi. Noi non ci siamo fatte nulla, ma penso che siamo state graziate. Vorrei che la gente stesse attenta a quel tratto, soprattutto la notte. Noi andavamo piano e ci è sbucato questo cinghiale enorme che nonostante l'impatto è corso via».

La macchina ha subito lo scoppio di uno pneumatico, danni al radiatore, al paraurti anteriore, a una portiera e a un fanale, al km 526 della statale 16. Sul posto sono intervenuti carro attrezzi, per rimuovere l'auto sinistrata e i Carabinieri della compagnia di Termoli.





