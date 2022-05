Cardarelli, ignoti rubano medicine dalla farmacia dell’ospedale

CAMPOBASSO. Si sono introdotti nei locali della farmacia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso portando via le scorte di medicinali tra i quali, pare, anche il farmaco utilizzato per la cura del Covid. Ignoti hanno messo a segno il colpo nella notte tra sabato e domenica. Il sistema di videosorveglianza ha funzionato ma, all'arrivo delle forze dell'ordine, nessuna traccia dei ladri e farmacia svuotata. Le forze dell'ordine stanno controllando le telecamere al fine di individuare gli autori del furto. Dal canto suo Asrem sta stilando l'inventario dei farmaci trafugati tra i quali alcuni farmaci salvavita. Non è la prima volta che la farmacia del Cardarelli viene visitata dai ladri, è già accaduto almeno altre due volte negli anni passati. Si attendono gli sviluppi delle indagini in corso.