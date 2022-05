Spariti anticorpi monoclonali e farmaci costosi, interrotta catena del freddo per vaccini

Il furto all'ospedale Cardarelli

CAMPOBASSO. Il furto all’ospedale Cardarelli di Campobasso mirava a depredare la struttura di anticorpi monoclonali.

E’ questo il dato che emerge dopo il sopralluogo che Asrem e forze dell’ordine hanno eseguito in mattinata, dopo la scoperta del furto con scasso.

Farmaci costosi, medicinali salvavita e anticorpi monoclonali, per la precisione, quelli razziati nel ponte del Primo maggio.

La conferma è arrivata dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano.

Il colpo è stato compiuto nella notte tra sabato e domenica, anche se è stato parzialmente vanificato – per fortuna – dall’allarme che è suonato pochi secondo dopo l’intrusione dei malviventi, che nella fretta di volersi dileguare prima dell’arrivo della Polizia, hanno mollato parte del bottino che avevano messo insieme.

Non è ancora quantificato il danno in dettaglio, ma certo sarà ingente. I ladri hanno sfondato una porta al piano terra per intrufolarsi all’interno della farmacia.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della vigilanza, quindi quelli della questura. Il furto ha fatto sì che si interrompesse anche la catena del freddo per diverse dosi di vaccino anti-Covid, che ora dovranno essere smaltiti entro poche settimane, per evitare che vadano perduti.

Gli investigatori stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di sicurezza.