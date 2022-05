Bisarca in fiamme causa incidente, chiusa A14 da Val di Sangro a Lanciano direzione nord

VAL DI SANGRO. Ore 17.27 : al Km 416 - Direzione: Pescara, coda di 1 km tra Vasto Nord e Lanciano.

PRIMA NOTIZIA. Un incidente verificatosi poche ore fa ha causato l'incendio di una bisarca all'altezza del km 416.

Messa in sicurezza, dunque, e relativa chiusura del tratto dell'autostrada A14 tra Val di Sangro e Lanciano, direzione nord.

Non ci sarebbero feriti e i veicoli leggeri che viaggiano verso Pescara devono uscire a Val di Sangro e imboccare la superstrada Fondovalle per poi rientrare sulla Ss16 Adriatica e da lì rientrare in autostrada a Lanciano. Il percorso è valido anche per i camion, ma con rientro in autostrada ad Ortona.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e la polizia stradale.