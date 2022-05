Scontro tra due auto in contrada Nuova Cliternia, feriti un uomo e una donna

CAMPOMARINO. Un uomo di 57 anni ed una donna di 47 è il bilancio del sinistro avvenuto questa mattina, martedì 3 maggio, verso le 9.20 in contrada Nuova Cliternia tra le vie del tratturo e via Madonna Grande in prossimità del semaforo.

Sul luogo sono intervenuti il 118 Molise, i volontari della Misericordia di Termoli, la polizia locale di Campomarino.

