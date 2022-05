Uccisa a 36 anni dal suo ex a Frosinone, vittima e assassino sono molisani

FROSINONE. È stata uccisa con 15 coltellate Romina De Cesare 36 anni, originaria di Cerro al Volturno, ma residente a Frosinone. Fermato e arrestato il suo ex fidanzato, F. I. 38enne anch'egli della provincia di Isernia, trovato nudo e in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia e ritenuto al momento il principale sospettato per l'omicidio. Il corpo della giovane donna è stato rinvenuto dalla Polizia nella serata di ieri nell'abitazione della donna, in Piazza Plebiscito a Frosinone e che, fino a qualche tempo fa, condivideva con il suo ex fidanzato.

Il controllo da parte della Polizia nell'appartamento della ragazza è avvenuto in seguito alla segnalazione, da parte di alcuni colleghi, che avevano fermato un giovane in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia, nei pressi dello Stabilimento Saporetti e che, dai documenti rinvenuti nell'auto, risultava residente in quell'abitazione a Frosinone. All'arrivo delle forze dell'ordine la giovane era riversa in una pozza di sangue colpita all'addome e al petto da oltre 15 fendenti.

Nelle ore precedenti la scoperta del corpo della donna, l'attuale compagno aveva segnalato di non avere notizie della donna dal giorno precedente. Il presunto omicida si trova attualmente ricoverato e piantonato presso l’ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Il movente dell'omicidio potrebbe essere stata la gelosia. Romina e il suo ex fidanzato si erano trasferiti per lavoro a Frosinone dove lei lavorava in una profumeria e lui come pizzaiolo. Sono molti i messaggi che nella notte i tanti amici di Romina, ancora increduli per l'accaduto, hanno postato sui social in ricordo della giovane donna.