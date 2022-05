Restituita alla famiglia la salma della 60enne trovata morta in albergo

TERMOLI. La Procura di Larino ha disposto il dissequestro della salma e concesso il nulla osta alla sepoltura per la 60enne di Roma che si era tolta la vita nella mattinata di giovedì scorso, in una stanza al quarto piano di un albergo sul lungomare Nord Cristoforo Colombo. La signora, turista avvezza a frequentare il litorale molisano, era giunta in città mercoledì.

A trovarla fu il personale dell’albergo, che ha subito avvertito 118 e forze dell’ordine. L’equipe medica di emergenza è giunta assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, ma ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli.

Il cadavere della donna era stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, in attesa che la Procura sciogliesse la riserva se disporre l’autopsia o limitarsi ad acquisire il referto dell’ispezione cadaverica, effettuata sabato mattina. Il feretro è partito per la capitale nella giornata del primo maggio.