'Grande Termoli', il 7 maggio la festa per la promozione in Piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Si comunica che per festeggiare la promozione in Serie D del Termoli Calcio 19290, l’amministrazione comunale incontrerà giocatori e società sabato sera alle ore 21 in Piazza Sant’Antonio.

Dopo l’avvincente vittoria del campionato di Eccellenza molisana, i giallorossi tornano così nel Campionato Nazionale Dilettanti dopo sette anni.

Per salutare i giallorossi saranno presenti anche vecchie glorie che hanno accettato l’invito a condividere questo momento di festa.

In Piazza a complimentarsi con mister Raffaele Esposito e la squadra del Termoli Calcio 1920 ci saranno Gianluca Pacchiariotti, Fabrizio Tontodonati, Paolo Di Lena, Enrico Montanaro, Salvatore Cardamone, Ugo Londei e Giorgio Brandimarte. L’evento sarà presentato da Antonio Lanzone e Michele Trombetta mentre l’intrattenimento è affidato al djset di Mike Campanelli.





