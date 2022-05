La tragedia di Romina: domani l'autopsia sulla salma della 36enne

FROSINONE. È stata disposta per domani alle ore 10.30, presso l’obitorio dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, l’autopsia sul corpo di Romina De Cesare, la giovane 36enne di Cerro al Volturno assassinata nella sua casa di Frosinone nella serata di lunedì 2 maggio. Il magistrato Barbara Trotta della Procura di Frosinone ha conferito l’incarico al dottor Gabriele Margiotta che, con il supporto della collega incaricata dalla Procura di Latina, la dottoressa Maria Cristina Setacci, dovrà esaminare il corpo della vittima e capire se la donna sia morta soffocata, come ha dichiarato il reo confesso dell’omicidio Pietro Ialongo, oppure a seguito delle numerose ferite inferte all’addome con un coltello da cucina. All’esame autoptico sarà presente anche il medico legale e perito di parte nominato dalla famiglia De Cesare, il dottor Nicandro Buccieri di Isernia. La famiglia De Cesare sarà assistita dal legale Danilo Leva del Foro di Isernia.

Romina aveva iniziato da poco la relazione con un altro ragazzo e, da un’intervista da questi rilasciata al quotidiano Il Messaggero, viene fuori che l’omicidio sarebbe avvenuto proprio la notte prima di lasciare l’appartamento per andare a convivere con il nuovo compagno. Ed è stato proprio il nuovo compagno, una guardia giurata di Alatri, ad allertare la Polizia e i Vigili del Fuoco quando, dopo svariate ore senza riuscire a parlare con Romina, si è recato presso il suo appartamento per cercarla senza ottenere alcuna risposta.

Intanto emergono altre novità dall’interrogatorio di Pietro Ialongo, anch’egli di Cerro al Volturno. I due ex fidanzati avrebbero continuato a convivere, da separati in casa, nell’appartamento di Via Plebiscito nel centro storico di Frosinone, nonostante non fossero più legati sentimentalmente. Avrebbe confessato di averla strangolata e solo successivamente di aver infierito sul suo corpo con un coltello da cucina che avrebbe poi gettato in mare a Sabaudia. E proprio sulla spiaggia di Sabaudia era stato trovato dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato quell’uomo che girovagava nudo sul lungomare. Attualmente Pietro Ialongo si trova rinchiuso nel carcere di Latina in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.