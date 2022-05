Rubano due Panda quasi gemelle per sottrarne il catalizzatore, Polizia recupera i veicoli

TERMOLI. Una volta c’erano i ladri di rame, quelli che saccheggiavano linee elettriche e persino caditoie, ci sono sempre stati i ladri di ferro e ghisa, quanti tombini sono spartiti. Ci sono quelli di metalli preziosi, come palladio, platino e o lo stesso oro.

Rubano autovetture non per portarsele via, come sovente comunque accade, purtroppo, specie sulla costa adriatica, ma per parcellizzarne le componenti.

E’ il caso di due modelli di Fiat Panda, dello stesso colore e anche targa simile, che sono state arpionate nella notte a Termoli, in via India e dintorni.

I malviventi hanno portato le due utilitarie in un terreno poco distante, e proprio dalla segnalazione opportuni di alcuni cittadini alle forze dell’ordine, tanto per sottolineare quanto sia importante la collaborazione civica, la Polizia, con gli agenti del commissariato di Polizia, è riuscita a recuperare le macchine, avvisando i legittimi proprietari.

I ladri hanno rubato il catalizzatore delle due Panda, asportato completamente in entrambi i casi, e lasciato lì i due veicoli.

