Auto resta incastrata nel parcheggio di via Germania

TERMOLI. Auto rimane sospesa sul bordo del gradino che divide il parcheggio, nel quartiere Sant’Alfonso.

Il parcheggio del quartiere Sant’Alfonso è delimitato dalle barriere para-pedonali, utili non soltanto per delimitare il parcheggio per le auto, ma attribuisce un ordine a quell’area parking, presente vicino il supermercato Tigre.

Proprio questa mattina, un’automobile è rimasta incastrata tra l’angolo del gradino e il suolo del parcheggio sottostante, presente vicino l’area verde di via Germania.

L’esatta dinamica che ha provocato l’incidente è ancora sconosciuta, fatto sta, che l’automobile è rimasta incastrata tra il gradino e il piano terra, rimanendo sollevata in parte dal suolo, a causa del gradone. Sul posto il carro attrezzi, che ha cercato di risistemare il veicolo su strada.

Qualche estate fa, un incidente analogo accadde di notte, causando danni ad un suv, che rimase incastrato tra i gradini, che dividono l’area circostante -prima che venissero sistemate le barriere para-pedonali che dividono attualmente il parcheggio- probabilmente allora, la causa principale fu proprio la scarsa illuminazione presente in quella zona del quartiere.