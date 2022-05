Pietro Ialongo resta in carcere, il Gip convalida il fermo: domani i funerali di Romina

FROSINONE. È appena terminata l’autopsia sul corpo di Romina De Cesare, la giovane di Cerro al Volturno strangolata e accoltellata dal reo confesso Pietro Ialongo, suo ex convivente.

L’autopsia, prevista alle 10.30 di questa mattina presso l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, ha avuto inizio solo alle ore 13.30. Le cause di morte sono in via di accertamento e si conosceranno solo nei prossimi giorni. I periti dovranno stabilire se è stata strangolata oppure era ancora viva quando è stata colpita da una decina di coltellate nella zona addominale.

Intanto nella mattinata di oggi, presso il penitenziario di Latina dove si trova Pietro Ialongo, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Assistito dal suo legale Vincenzo Mercolino del Foro di Isernia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Giuseppe Cairo, che in un primo momento non ha convalidato l’arresto riservandosi di decidere, nel pomeriggio ha sciolto la riserva confermando la convalida del fermo.

Il legale Mercolino ha chiesto per il suo assistito, in attesa di leggere le motivazioni alla base della convalida del fermo, gli arresti domiciliari o il trasferimento in una Rems, ovvero in una struttura psichiatrica giudiziaria.

Nei prossimi giorni sarà disposto l’incidente probatorio sui telefoni della vittima e di Ialongo oltre che sugli esami tossicologici.

Nella giornata di domani il corpo di Romina tornerà a Cerro al Volturno per i funerali che si terranno alle ore 16 nella Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo. Il sindaco di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni, ha proclamato il lutto cittadino e disposto, con ordinanza, le bandiere a mezz’asta e il fermo di tutte le attività pubbliche.