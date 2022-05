Fumogeno gettato su auto a Gpl, rischi e danni in via Asia

TERMOLI. Non solo cori di giubilo nel sabato giallorosso, un tifoso ha danneggiato un’auto con un fumogeno, come ha denunciato sui social la proprietaria, Carmela Calista:

«Hai lanciato un fumogeno sulla mia macchina recandomi danni enormi, rischiando di farla incendiare del tutto essendo a Gpl, parcheggiata davanti la piscina comunale di Termoli in via Asia, dove stavo lavorando, sai che poteva succedere un disastro per tutto i bambini che la frequentano. Le indagini sono in corso. Oltre ai testimoni già sentiti, se ci sono altri che hanno visto qualcosa... Grazie. Il bel tifoso che ha fatto questo si faccia avanti per pagare i danni».

