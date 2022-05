Tentano di derubare il Cup all'Asrem di via del Molinello

TERMOLI. Secondo colpo in pochi giorni, quello tentato in una struttura dell'Asrem. Se quello alla farmacia dell'ospedale Cardarelli è costato 150mila euro di farmaci sottratti, tra cui anticorpi monoclonali, diversamente è andato l'assalto al Cup, avvenuto ieri pomeriggio, in via del Molinello, la cassa viene svuotata e sono più i danni alla porta forzata che le poche banconote presenti. Indagano le forze dell'ordine.