Il meteo di maggio non convince, pioggia e anche qualche noia alla rete elettrica

TERMOLI. Pioggia per 7,4 millimetri nelle ultime 24 ore sulla costa molisana, almeno quanto rilevato dalla stazione meteo dell'associazione "Il Mosaico" a Difesa Grande, temperatura di mezzo grado superiore a ieri, comunque al di sotto della media stagionale e venti che in mattinata hanno sfiorato i 34 km/h, in calo. Questo il quadro meteorologico della seconda domenica di maggio.

Problemi anche alla rete elettrica, tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, con diversi cali di tensione e alcune interruzioni di erogazione dell'elettricità, per fortuna rientrate subito.