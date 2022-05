Esce fuori strada e si ribalta con l'auto per evitare un cinghiale, 45enne miracolata

LARINO. Si trova con dolori e traumi sparsi per tutto il corpo, ma poterlo raccontare è già positivo, visto l'incidente in cui è stata coinvolta. Quando si dice miracolata e c'è stata davvero una buona stella a proteggerla.

Ha 45 anni, le sue iniziali sono A. D. L. e possiamo definirla miracolata. È l’ennesima automobilista che se l’è vista brutta a causa di un cinghiale. Nella mattinata di venerdì scorso, 6 maggio, quand’erano le 10.30 e lei si stava dirigendo al volante della sua macchina, come fa ogni mattina, al ristorante Ribo, dove lavora, in contrada Malecoste, tra San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi, un ungulato le ha attraversato la strada e lei per non investirlo e ucciderlo, l’ha schivato, ma il fondo sdrucciolevole della strada provinciale che stava percorrendo l’ha fatta uscire fuori dalla carreggiata e si è ribaltata col veicolo.

Una dinamica drammatica, quella della donna, che è stata soccorsa dal 118 della postazione di Larino, giunta coi volontari della Croce di San Gerardo in ambulanza e poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, da cui è stata dimessa con prognosi di 10 giorni. Poteva finire molto peggio. Ora è dolorante e a casa, ma ci ha contattato per mettere in evidenza le necessità di provvedere anche alla messa in sicurezza delle arterie, visto che sul tratto dov’è avvenuto l’incidente, il guardrail è affondato nel terreno adiacente.

