Un malore ha stroncato il 75enne trovato senza vita sulla spiaggia

TERMOLI. Aveva 75 anni il pensionato trovato senza vita nella notte, intorno sll’1.30, sulla spiaggia di Campomarino, in località Rio Salso. Il pensionato era solito passeggiare in quel tratto nel pomeriggio, ma stavolta, mentre era da solo, è stato colto da malore e purtroppo non ce l’ha fatta.

Non vedendolo rincasare, i familiari hanno avvertito le forze dell’ordine e in tarda serata sono partite l ricerche, coi volontari di Protezione civile di diverse associazioni, Anc 33^ di Agnone, gruppo operativo di San Martino in Pensilis e Aisa, guardie ecologiche di Campomarino, assieme a Vigili del fuoco e Carabinieri. Purtroppo, dopo circa 3 ore di ricerche, l’anziano è stato rinvenuto privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Campomarino, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La salma del pensionato è stata subito restituita alla famiglia, dopo il nulla osta del Pm, i funerali avranno luogo domattina, alle 10, nella chiesa di San Francesco.