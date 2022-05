Pesci morti nel canale di Bonifica, ispezione di Arpam e Polizia locale

CAMPOMARINO. Il nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale di Campomarino coordinati dal Comandante Antonio Di Lena è intervenuto oggi in contrada Ramitelli, su di un canale di raccolta delle acque del consorzio di bonifica che sfocia nel torrente Saccione. L'intervento si è reso necessario per un notevole quantitativo di pesci morti trovati sul fondale del canale. Il campionamento delle acque è stato eseguito dall'Arpa Molise alle presenza degli agenti della Polizia Locale di Campomarino intervenuti al fine di valutare l'eventuale immissione di sostanze dannose nelle acque e per le conseguenti indagini.

Galleria fotografica