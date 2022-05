Quattro affiliati al clan Spada arrestati in Molise

ISERNIA. A partire dalle prime ore del mattino di oggi 1personale della Squadra Mobile della questura di Isernia sta eseguendo quattro ordinanze cautelari emesse dal gip del Tribunale di Isernia su richiesta di questa Procura della Repubblica con le quali è stata disposta la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere di quattro persone, residenti in Venafro e appartenenti alla famiglia Spada, accusate di aver posto in essere, presso la comune abitazione, una proficua attività di spaccio di stupefacenti di tipo cocaina e hashish.

Nei confronti dei destinatari dell’ordinanza, tutti già noti all’Ufficio e con precedenti penali specifici per reati inerenti agli stupefacenti, sono in corso anche perquisizioni personali, veicolari e locali, al fine di ricercare sostanze stupefacenti e danaro provento dello spaccio.

Alla conclusione delle operazioni seguirà un ulteriore comunicato stampa con maggiori dettagli.