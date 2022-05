Linea adriatica bloccata, protezione civile e Polizia ferroviaria danno assistenza ai viaggiatori

Protezione civile e Polizia ferroviaria danno assistenza ai viaggiatori a Termoli

TERMOLI. Circolazione ferroviaria bloccata sulla tratta Pescara-Bari della linea Adriatica, a causa dell'inconveniente tecnico subito da un treno merci a Fossacesia, nella notte.

Disagi a centinaia e centinaia di passeggeri anche alla stazione di Termoli dal mattino presto e sul posto sono stati pronti a dare supporto sia gli agenti della Polizia ferroviaria che i volontari del Sae 112, per la componente di protezione civile, come documenta in questa video Michele Trombetta.

La situazione potrebbe tornare alla normalità nel primo pomeriggio.





Galleria fotografica