Alte temperature e ripartono i roghi, interventi del Vigili del fuoco in via Pertini e Lido

Alte temperature e ripartono i roghi, interventi del Vigili del fuoco in via Pertini e Lido

TERMOLI. Doppio intervento, quasi simultaneo, nel tardo pomeriggio di ieri, sia in una traversa adiacente via Pertini, nella zona Nord di Termoli, che in località Marinelle di Campomarino lido, non distante dalla foce del Biferno, da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Due i roghi divampati, con nel primo caso le fiamme che hanno lambito dei capanni in metallo in zona agricola, presenti anche i Carabinieri.

Galleria fotografica