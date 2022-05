Centauro 39enne esce fuori strada sulla statale 16, trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Un 39enne di Termoli è rimasto coinvolto in una caduta mentre viaggiava col suo scooter in direzione Vasto, al km 528,6 della statale 16, in territorio di Petacciato. Sul posto intervenuto il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il centauro al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, con traumi agli arti inferiori e al volto.