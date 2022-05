Danno fuoco alle piste dell'ex bowling

TERMOLI. Ignoti si sono introdotti all'interno dello stabile di via Firenze che, fino a qualche anno fa, ospitava il bowling. Dalle prime indagini sembrerebbe che il fuoco sia partito dalle piste. Sul luogo una volante dei Carabinieri e tre squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento dell'incendio e nelle indagini per cercare di risalire all'identità dei colpevoli. Non è la prima volta che ignoti si introducono nello stabile, ma finora nessuno aveva appiccato incendi. Difficile la conta dei danni a causa del fumo presente.

