Incidente mortale alle porte di San Severo

SAN SEVERO. Tragedia alle porte di San Severo, dove un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio per San Paolo di Civitate.

Il fatto è successo intorno alle 19. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un violento impatto tra un’auto e una moto. Il centauro è morto sul colpo (al momento non sono note le sue generalità); un'altra persona, ferita, è stata soccorsa tramite elisoccorso e trasportata in gravicondizioni all’ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, dove è in rianimazione.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri che si occuperanno dei rilievi del caso. Come da recenti direttive, in caso di impatto auto-moto, viene immediatamente attivata dalla Centrale operativa del 118 la ‘rianimazione volante’ dell’elisoccorso al fine di avviare - già sul luogo dell’incidente - ogni azione ed intervento necessaria.