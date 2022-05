Trasferito al Neuromed in condizioni critiche l'avvocato-ciclista 49enne

TERMOLI. È stato trasferito nel tardo pomeriggio di ieri all'istituto Neuromed di Pozzilli il 49enne avvocato, D. F., coinvolto in un drammatico incidente stradale poco prima delle 14, ieri in via Elba.

In sella alla sua bicicletta stava raggiungendo l'ospedale San Timoteo, dov'era atteso per una terapia, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato in bici contro il cassone di un camion fermo in sosta, che era in procinto di scaricare, fermo con le 4 frecce accese, parcheggiato a metà tra marciapiede e strada.

Il 49enne è in condizioni critiche, intubato, è stato soccorso privo di conoscenza, da Vigili del fuoco, 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli e Polizia locale.

I Vigili urbano indagano sul sinistro, sequestrato il mezzo pesante proveniente da San Severo.