Altri due sinistri nella serata di ieri in città

TERMOLI. Ancora due incidenti nella giornata di ieri a Termoli, il primo nel tardo pomeriggio, all'incrocio tra via Sannitica e via Amedeo di Savoia, due auto si sono scontrate, con danni lievi, senza necessità di far intervenire il 118. Sul posto rilievi affidati agli agenti del commissariato di Polizia di via Cina, chiamati anche a disciplinare il traffico prima che i veicoli incidentati si allontanassero.

Il secondo sinistro, in tarda serata, sul lungomare Nord, a contatto uno scooter con una vettura, per fortuna anche in questa circostanza nessun ferito è stato soccorso dal 118.