"Cliente molesto" crea scompiglio al bar, intervengono Carabinieri e 118

GUGLIONESI. Carabinieri della compagnia di Termoli e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, intervenuti nella tarda serata di ieri in un bar di Guglionesi, dove un avventore, palesemente ubriaco, ha dato in escandescenze, creando parecchio scompiglio.

Il "cliente molesto" è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

