Domenica i funerali di Donato D'Alberto, il 41enne morto in sella alla sua moto

SAN SALVO. La comunità di San Salvo piange la morte di Donato D'Alberto che ieri pomeriggio ha perso la vita in un tragico incidente (Leggi).

I funerali si terranno domenica 15 maggio nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo alle ore 16. La Procura della Repubblica ha disposto la restituzione della salma ai familiari senza procedere con l'autopsia.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa del cimitero di San Salvo.

Aveva 41 anni, lascia la moglie, un figlio di due anni e i genitori.

Una famiglia che ha dovuto sopportare anche la tragica scomparsa del fratello Loris, deceduto a causa di un infarto a soli 43 anni.

Svolgeva l'attività di guardia giurata per l'Aquila Spa e dai colleghi di lavoro si è sollevato profondo sconforto per la tragica fine del giovane che lascia un vuoto profondo.

Questo il toccante ricordo di un amico: "Ho perso un amico fraterno, ma solo chi ti ha conosciuto veramente può sapere che grande persona fossi, sempre col sorriso e pronto a dare consigli, nonché amavi la tua San Salvo come pochi, ti interessavi dello sviluppo della Marina e quando ti chiesi perché non ti impegnassi in prima persona, veniva fuori la tua grande umiltà, e mi hai risposto adesso non posso Max perché non è il momento.

Sono stato fortunato nel condividere con te 3 anni e mezzo fianco fianco della nostra esperienza lavorativa presso la Turbogas in Gissi. Ti porterò sempre nel mio cuore".