«Forza Mimmo», sta reagendo: il 49enne resta in prognosi riservata

TERMOLI. "Forza Mimmo", è quanto pensano tutti coloro che conoscono l'avvocato 49enne ricoverato in prognosi riservata al Neuromed di Pozzilli.

Da fonti familiari abbiamo saputo che sta reagendo, ha aperto gli occhi e mosso le gambe.

Avvocato e attivista politico di Rifondazione comunista, Domenico Farina è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì scorso a Termoli.

Il paziente resta sempre intubato, ma gli esami hanno scongiurato lesioni midollari e cerebrali, anche se ha fratture cervicali.

Il 49enne era in sella alla sua bicicletta, con cui si stava recando all’ospedale San Timoteo per essere sottoposto a una consueta terapia, quando per cause al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Termoli è finito contro il cassone di un camion posteggiato in via Elba, poche centinaia di metri proprio dalla destinazione. Il mezzo pesante, proveniente da San Severo e fermo con le quattro frecce parzialmente sul marciapiede, è stato sequestrato. Soccorso da Vigili del fuoco, Polizia locale e 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, prima è stato condotto alla rianimazione dell’ospedale San Timoteo, quindi trasferito al Neuromed.

Intanto, proprio dal partito della Rifondazione comunista, col segretario regionale Pasquale Sisto, dimostrazione di sensibilità e vicinanza al loro compagno Mimmo. «Causa le gravi condizioni di salute di un nostro caro compagno vittima di un grave incidente stradale, l'iniziativa di cui sopra previsto per sabato pomeriggio a Termoli è stata rinviata a data da destinarsi».