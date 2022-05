Inchiesta sulla Diga tra Abruzzo e Molise: ascoltati 10 testimoni, si torna in aula il 19 luglio

VASTO. Si è tornati in aula presso il Tribunale di Vasto per l'inchiesta sulla diga di Chiauci. Sono 8 gli indagati accusati a vario titolo per i reati di peculato, abuso di ufficio e appropriazione indebita per indennità di rimborso e spese non dovute. Si tratta di M.F., M.M., N.S., A.S., D.G.S., S.G., B.G., L.B.G.

Nella giornata di oggi sono stati sentiti 10 testimoni, prevalentemente tecnici in quella che è stata una udienza lunga e dura.

Il presidente Bruno Giangiacomo, affiancato dai giudici Elisa Ciabattoni e Rosanna Buri, ha stabilito che si tornerà in aula il prossimo 19 luglio per l'esame di due imputati.

Invece per il 27 settembre, alle ore 9, ci sarà la discussione di tutte le difese, poi le conclusioni del Pubblico Ministero Vincenzo Chirico e infine si attenderà la sentenza.

In aula erano presenti i legali degli indagati: Pierpaolo Andreoni, Antonino Cerella, Rosalba Maselli, Arnaldo Tascione, Giuliano Milia, Consuelo Di Martino, Italo Colaneri, Bora Giovanni e Michele Leale.